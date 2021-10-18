Во многих случаях, когда дело о ДТП уже рассматривается в суде, одна из сторон остается неудовлетворенной, так как считает, что заключения сфальсифицированы, скрыты какие-либо моменты, а реальное положение просто утаивается. То есть наступает момент, когда можно заявить ходатайство на повторное проведение экспертизы или рецензия.
Рецензия экспертизы это беспристрастное оценивание заключений, которые предоставил эксперт. Основная ее цель – проверить на качество анализ проводимых исследований. Ходатайство на проведении экспертизы претензий может заявить одна из сторон процесса по ДТП, если она уверена, что права. А также имеет весомые доказательства или основания для подтверждения догадок.
КОГДА НУЖНА ПЕРЕПРОВЕРКА?
Для проведения повторных исследований, которые назначает суд, должны быть серьезные причины.
- Сомнения в уровне квалификации и профессионализме эксперта и его соответствие к требованиям, установленным законодательством.
- Выводы по экспертизе имеют грубые ошибки.
- Описание проведенных исследований мало информативные и не содержат четких определений.
- Нанесенные повреждения и ущерб конкретно и не полно описаны.
Суд будет рассматривать вопрос о рецензии, если имеется одно из этих оснований. Но проведение повторной экспертизы может заказать один из участников разбирательства вне зависимости о постановления судебной инстанции. Просто результаты проведения проверки добавляются к материалам судебного дела, что дает возможность принять правильное решение, когда оно будет рассматриваться в суде.
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРЕТЕНЗИЙ
Основная цель данной процедуры найти основание, чтобы провести повторный осмотр, диагностировать повреждения автотранспортного средства. Для проведения исследований нужно привлечь независимых и незаинтересованных экспертов, ранее не участвовавших в составление экспертных заключений.
Основанием для перепроверки являются выявленные неточности, которые пропустил (недосмотрел) специалист, диагностируя ущерб после дорожно-транспортного происшествия.
Составляя рецензию, эксперт проверяет:
- Список повреждений, полученных автомобилем в результате аварии;
- Перечень работ по ремонту для восстановления авто, а также рациональность проведения ремонтных работ;
- Список реальных и указанных цен на детали, которые были применены в процессе ремонта;
- Стоимость ремонта по чеку или накладной СТО, сервисного центра или мастерской.
Кроме того, экспертом проводится анализ действий предыдущего эксперта, отвечающего за составление документа. Здесь проводится проверка на соответствие нормативных документов, на основе чего проводилось исследование, и не выполнялось ли оно по неактуальным на сегодняшний день руководствам. Также анализируются действия предыдущего специалиста по вопросу логичности и системности.
Если при проведении процедуры перепроверки были найдены неверности или ошибки, то они тут же фиксируются с добавлением выводов и комментариев.
Можно ли самостоятельно выполнить рецензию? Вряд ли. Не имея специальных знаний, опыта и практики автовладелец не сумеет перепроверить выводы предыдущего эксперта. Такую работу должен выполнять опытный и квалифицированный специалист.
Наши предложения
Если у вас возникли сомнения или есть явные ошибки в выводах экспертов о нанесенном ущербе, обращайтесь в компанию «АвтоЭкс-Групп» для проведения экспертизы претензий
Наши специалисты выполнят все необходимые действия на основе существующего кодекса. Проведут полноценные исследования, используя дополнительное современное оснащение. Полученные выводы позволяют опровергнуть имеющиеся заключения, ходатайствовать о пересмотре дела, защитить свои интересы и правоту.
ТАКЖЕ НАШИ УСЛУГИ
Независимая экспертиза автомобиля после ДТП
Расчет ущерба с выявлением повреждений, замер геометрии перекосов кузова, диагностика электронных систем автомобиля.
Оценка автомобиля для нотариуса
Оценка транспортного средства может потребоваться при вступлении в наследство, если наследников несколько
Выкуп страховых дел по ДТП
Возмещение ущерба в результате ДТП не обязательно получать непосредственно у страховщика. Зачастую гораздо быстрее...
Юридическая поддержка
Юридическая поддержка по любым вопросам, касающимся ДТП, купли-продажи авто, оформления страховки и т.д.
Возмещении вреда здоровью при ДТП
Случаи, нанесения тяжкого вреда по неосторожности – повод для судебного разбирательства, в котором пострадавшие могут требовать с виновника всех компенсационных выплат.
Подбор автомобиля с пробегом
Без экспертной поддержки подобрать хорошее авто будет сложно, так как за объявлением в сети могут стоять мошенники или на деле окажется, что авто в плачевном состоянии, требует дорогостоящего ремонта.
Оценка стоимости автомобиля
Специалисты компании проведут независимое оценивание в сжатые сроки, учтут техническое состояние техники и сопутствующие факторы.
Экспертиза годных остатков
Сделаем необходимые проверки при помощи спец. оборудования, составим экспертное заключение и подадим акт о расчете стоимости на руки владельцу.
Экспертиза претензии или рецензия
Полученные результаты дадут Вам возможность оспорить имеющийся вывод, подать ходатайство о пересмотрении дела, доказать правоту автомобилиста.
Трасологическая экспертиза
Данная экспертиза помогает определить обстоятельства аварии, положение машин и сопутствующие параметры – скорость, длину тормозного пути.
Судебная экспертиза
Проводится не только после ДТП, но и при разделе авто между двумя владельцами, при оформлении наследства, составлении договора на куплю-продажу и т.д.
Оценка качества ремонта авто
Расчет ущерба с выявлением скрытых повреждений, замер геометрии перекосов кузова, экспертиза покрытий, соответствие замененных деталей, диагностика электронных систем автомобиля и многое другое.
СХЕМА РАБОТЫ
для получении консультации
в течение дня
экспертное заключение
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
успешной работы
точно в срок