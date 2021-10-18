Основная цель данной процедуры найти основание, чтобы провести повторный осмотр, диагностировать повреждения автотранспортного средства. Для проведения исследований нужно привлечь независимых и незаинтересованных экспертов, ранее не участвовавших в составление экспертных заключений.

Основанием для перепроверки являются выявленные неточности, которые пропустил (недосмотрел) специалист, диагностируя ущерб после дорожно-транспортного происшествия.

Составляя рецензию, эксперт проверяет:

Список повреждений, полученных автомобилем в результате аварии;

Перечень работ по ремонту для восстановления авто, а также рациональность проведения ремонтных работ;

Список реальных и указанных цен на детали, которые были применены в процессе ремонта;

Стоимость ремонта по чеку или накладной СТО, сервисного центра или мастерской.

Кроме того, экспертом проводится анализ действий предыдущего эксперта, отвечающего за составление документа. Здесь проводится проверка на соответствие нормативных документов, на основе чего проводилось исследование, и не выполнялось ли оно по неактуальным на сегодняшний день руководствам. Также анализируются действия предыдущего специалиста по вопросу логичности и системности.

Если при проведении процедуры перепроверки были найдены неверности или ошибки, то они тут же фиксируются с добавлением выводов и комментариев.

Можно ли самостоятельно выполнить рецензию? Вряд ли. Не имея специальных знаний, опыта и практики автовладелец не сумеет перепроверить выводы предыдущего эксперта. Такую работу должен выполнять опытный и квалифицированный специалист.

