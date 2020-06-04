Перезвоним вам в течение 2 минут!

Уважаемые автовладельцы! Примите во внимание, что попасть в ДТП просто, а получить честную оценку ущерба и деньги – сложно. Ведь процесс сбора документов может затянуться ни на один месяц. Нужно предоставить страховщику список заключений, справок, страховой договор.

Наше независимое оценивание ущерба после ДТП поможет Вам оперативно решить любые вопросы, получить причитающиеся выплаты, компенсации. Мы также даём клиенту бесплатную консультацию о правах страховщика и правилах компенсационных выплат после ДТП.

После экспертизы выдаем заключение с полной описью полученных повреждений, оценкой ущерба, а также с расчётом цен на ремонтные работы. Вся документация отвечает действующему законодательству с соблюдением юридических и процессуальных норм.