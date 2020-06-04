Перезвоним вам в течение 2 минут!

Что входит в перечень услуг по независимой технической экспертизе?
Уважаемые автовладельцы! Примите во внимание, что попасть в ДТП просто, а получить честную оценку ущерба и деньги – сложно. Ведь процесс сбора документов может затянуться ни на один месяц. Нужно предоставить страховщику список заключений, справок, страховой договор.
Наше независимое оценивание ущерба после ДТП поможет Вам оперативно решить любые вопросы, получить причитающиеся выплаты, компенсации. Мы также даём клиенту бесплатную консультацию о правах страховщика и правилах компенсационных выплат после ДТП.
После экспертизы выдаем заключение с полной описью полученных повреждений, оценкой ущерба, а также с расчётом цен на ремонтные работы. Вся документация отвечает действующему законодательству с соблюдением юридических и процессуальных норм.
Независимая экспертиза автомобиля после ДТП
Расчет ущерба с выявлением повреждений, замер геометрии перекосов кузова, диагностика электронных систем автомобиля.
Оценка автомобиля для нотариуса
Оценка транспортного средства может потребоваться при вступлении в наследство, если наследников несколько, и раздел имеющегося имущества проходит не мирным путем, с оспариванием права.
Выкуп страховых дел по ДТП
Возмещение ущерба в результате ДТП не обязательно получать непосредственно у страховщика. Зачастую гораздо быстрее и выгоднее продать страховое дело по ДТП специализированной компании.
Юридическая поддержка
Юридическая поддержка по любым вопросам, касающимся ДТП, купли-продажи авто, оформления страховки и т.д.
Возмещении вреда здоровью при ДТП
Случаи, нанесения тяжкого вреда по неосторожности – повод для судебного разбирательства, в котором пострадавшие могут требовать с виновника всех компенсационных выплат.
Подбор автомобиля с пробегом
Без экспертной поддержки подобрать хорошее авто будет сложно, так как за объявлением в сети могут стоять мошенники или на деле окажется, что авто в плачевном состоянии, требует дорогостоящего ремонта.
Оценка стоимости автомобиля
Специалисты компании проведут независимое оценивание в сжатые сроки, учтут техническое состояние техники и сопутствующие факторы.
Экспертиза годных остатков
Сделаем необходимые проверки при помощи спец. оборудования, составим экспертное заключение и подадим акт о расчете стоимости на руки владельцу.
Экспертиза претензии или рецензия
Полученные результаты дадут Вам возможность оспорить имеющийся вывод, подать ходатайство о пересмотрении дела, доказать правоту автомобилиста.
Трасологическая экспертиза
Данная экспертиза помогает определить обстоятельства аварии, положение машин и сопутствующие параметры – скорость, длину тормозного пути.
Судебная экспертиза
Проводится не только после ДТП, но и при разделе авто между двумя владельцами, при оформлении наследства, составлении договора на куплю-продажу и т.д.
Оценка качества ремонта авто
Расчет ущерба с выявлением скрытых повреждений, замер геометрии перекосов кузова, экспертиза покрытий, соответствие замененных деталей, диагностика электронных систем автомобиля и многое другое.
Независимая экспертиза автомобилей – Autoexpertiza.ru
Получите компенсацию денег от страховых компаний или докажите несостоятельность претензий, некорректный расчёт суммы выплаты вместе с экспертами «АвтоЭкс-Групп»! Это объективно, честно и профессионально! Независимое автотехническое оценивание от специалистов нашей компании – это возможность доказать свою правоту по выгодной цене для заказчиков в Москве.