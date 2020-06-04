Перезвоним вам в течение 2 минут!

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Независимая автоэкспертиза после ДТП

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    для осмотра, помощи в оформлении ДТП

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    Что входит в перечень услуг по независимой технической экспертизе?

    Уважаемые автовладельцы! Примите во внимание, что попасть в ДТП просто, а получить честную оценку ущерба и деньги – сложно. Ведь процесс сбора документов может затянуться ни на один месяц. Нужно предоставить страховщику список заключений, справок, страховой договор.

    Наше независимое оценивание ущерба после ДТП поможет Вам оперативно решить любые вопросы, получить причитающиеся выплаты, компенсации. Мы также даём клиенту бесплатную консультацию о правах страховщика и правилах компенсационных выплат после ДТП.

    После экспертизы выдаем заключение с полной описью полученных повреждений, оценкой ущерба, а также с расчётом цен на ремонтные работы. Вся документация отвечает действующему законодательству с соблюдением юридических и процессуальных норм.

    Независимая экспертиза автомобиля после ДТП

    Расчет ущерба с выявлением повреждений, замер геометрии перекосов кузова, диагностика электронных систем автомобиля.

    от 3500 р.

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    Оценка автомобиля для нотариуса

    Оценка транспортного средства может потребоваться при вступлении в наследство, если наследников несколько, и раздел имеющегося имущества проходит не мирным путем, с оспариванием права.

    от 1500 р.

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    Выкуп страховых дел по ДТП

    Возмещение ущерба в результате ДТП не обязательно получать непосредственно у страховщика. Зачастую гораздо быстрее и выгоднее продать страховое дело по ДТП специализированной компании.

    Договорная

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    Юридическая поддержка

    Юридическая поддержка по любым вопросам, касающимся ДТП, купли-продажи авто, оформления страховки и т.д.

    от 5000 р.

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    Возмещении вреда здоровью при ДТП

    Случаи, нанесения тяжкого вреда по неосторожности – повод для судебного разбирательства, в котором пострадавшие могут требовать с виновника всех компенсационных выплат.

    от 5000 р.

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    Подбор автомобиля с пробегом

    Без экспертной поддержки подобрать хорошее авто будет сложно, так как за объявлением в сети могут стоять мошенники или на деле окажется, что авто в плачевном состоянии, требует дорогостоящего ремонта.

    от 4000 р.

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    Оценка стоимости автомобиля

    Специалисты компании проведут независимое оценивание в сжатые сроки, учтут техническое состояние техники и сопутствующие факторы.

    от 5000 р.

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    Экспертиза годных остатков

    Сделаем необходимые проверки при помощи спец. оборудования, составим экспертное заключение и подадим акт о расчете стоимости на руки владельцу.

    от 2000 р.

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    Экспертиза претензии или рецензия

    Полученные результаты дадут Вам возможность оспорить имеющийся вывод, подать ходатайство о пересмотрении дела, доказать правоту автомобилиста.

    от 5000 р.

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    Трасологическая экспертиза

    Данная экспертиза помогает определить обстоятельства аварии, положение машин и сопутствующие параметры – скорость, длину тормозного пути.

    от 8000 р.

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    Судебная экспертиза

    Проводится не только после ДТП, но и при разделе авто между двумя владельцами, при оформлении наследства, составлении договора на куплю-продажу и т.д.

    от 9000 р.

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    Оценка качества ремонта авто

    Расчет ущерба с выявлением скрытых повреждений, замер геометрии перекосов кузова, экспертиза покрытий, соответствие замененных деталей, диагностика электронных систем автомобиля и многое другое.

    от 5000 р.

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    Независимая экспертиза автомобилей – Autoexpertiza.ru

     

    Получите компенсацию денег от страховых компаний или докажите несостоятельность претензий, некорректный расчёт суммы выплаты вместе с экспертами «АвтоЭкс-Групп»! Это объективно, честно и профессионально! Независимое автотехническое оценивание от специалистов нашей компании – это возможность доказать свою правоту по выгодной цене для заказчиков в Москве.

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    Схема работы

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    Наш эксперт приедет в течение дня

    Получите готовое экспертное заключение

    Особенности независимой автоэкспертизы

    Проведение независимых экспертных действий регулируется законом. Цель – точно и объективно исследовать автотранспортное средство на предмет повреждений или общего состояния для последующего возмещения при нанесенном ущербе.

    Специалисты проводят диагностику и осмотр. Они оценивают автотехническую часть, описывают состояние узлов и систем, обосновывают необходимость заказа новых запчастей.

    Эксперты-техники рассчитывают сумму ущерба, как с учетом износа ПТС, так и без него, что дает возможность максимально четко назвать величину возмещения (для ОСАГО). А также определить, сколько должен выплатить виновник аварии за ремонт повреждённого авто.

     

    Когда нужны услуги по независимой экспертизе?

    Не только ДТП, но и другие причины могут стать поводом для обращения в нашу компанию:

    Страховая компания занизила сумму оценки ущерба после аварии по КАСКО или ОСАГО.

    Предъявление претензий к страховщикам по факту ошибочной экспертизы после ДТП. Претензии коммунальным службам или дорожным компаниям в случае стихийных катаклизмов, падения снега, обломанных веток и тд, которые привели к порче ТС и к ущербу.

    Автовладелец не согласен с суммой предъявленного иска.

    Товарная стоимость автомобиля утеряна. Требуется сделать расчет.

    На СТО провели низкокачественный ремонт. Необходимо рассчитать ущерб и восстановить машину полностью.

    Нужно провести независимую экспертизу для оценки ущерба в случае разногласий по другой автоэкспертизе. Чтобы пересмотреть стоимость ремонта, размер компенсации, которую страховая должна выплатить автовладельцу.

    Нанесенный материальный ущерб больше, чем установлено законом, а виновник обязан заплатить разницу.

    Виновник ДТП не предъявляет страховой полис для проведения экспертизы и оформления досудебных документов.

    Оценивание ущерба для защиты своих прав в суде.

    Оспаривание оценки ущерба, как виновнику аварии.

    Все действия выполняют высокопрофессиональные специалисты нашей компании, и выдают соответствующее заключение и акты, имеющие юридическую силу для предъявления в соответствующие органы или судебные инстанции.

    Прайс лист на услуги независимой экспертизы Авто-Экс Групп

    Вид услугСтоимость
    Экспертиза
    Оценивание ущерба.От 3500 рублей
    Трасологическая.От 8000 рублей
    Оценка автомобиля.От 3000 рублей
    Оценивание годных остатков легкового транспортного средства.От 2000 рублей
    Рецензия претензии.От 5000 рублей
    Судебная.От 10000 рублей за поставленный вопрос
     

    Оценка

    Оценка стоимости легкового транспортного средстваОт 5000 рублей
    Оценка стоимости спец. транспортного средства, мотоцикла.От 5000
    Оценка УТС автомобиля.От 1500 рублей
    Расчет износа автомобиля (если заказывается отдельно).500 рублей
     

    Юридические услуги

    Составление искового заявления.5000 рублей
    Услуга «Личный VIP адвокат» от написания искового заявления до получения решения суда.40000 рублей
     

    Прочие услуги

    Выезд эксперта по Москве1000 рублей
    За пределы г. Москвы (до 50 км)2000 рублей
    За пределы г. Москвы (до 100 км)3000 рублей

    *Предложенные расценки – наиболее конкурентные на рынке юридических услуг и автодорожного сервиса. Цены на сервис специалистов компании отвечают качеству помощи, уровню квалификации экспертов. Расценки составляются исходя из сложности задания, необходимости привлечения других профессионалов или специального оснащения для анализа. Также в прайс-листе представлены расценки на VIP-услуги, которые клиенты могут заказать в компании для решения дорожно-транспортных вопросов.

    Наши преимущества

    Компетентность проведения экспертизы

    Высокая квалификация специалистов

    Профессиональная команда

    8 лет успешной работы

    Качество

    Выполняем экспертизу точно в срок

    Почему выбирают «АвтоЭкс-Групп»?

    Наши юристы и эксперты, всегда придут на помощь, если вы стали участником ДТП. Звоните и мы прибудем на место происшествия, чтобы проконтролировать правильность составления протокола в соответствии с судебными нормами. Проконтролируем техническую сторону документов, схему столкновения, в которой будут указаны обстоятельства и нюансы произошедшего (положение ПТС, повреждения, показания потерпевших и свидетелей). При необходимости – поможем провести опрос свидетелей и внести их показания в протокол. Правильность всех действий докажет виновность автовладельца или его не причастие к случившемуся. Наша помощь при автомобильных авариях упростит работу оценщику и позволит получить выплату без обращения в суд.

    1. Мы позаботимся о том, чтобы дать объективный вывод для виновника.
    2. Незаконно вынесенное постановление по факту ДТП обжалуем в суде.
    3. Принимаем участие в судебном процессе для защиты прав и интересов автовладельцев. Готовим документы, приезжаем в день суда.
    4. Опротестуем незаконные действия сотрудников ГИБДД или полиции, а также их бездействие.
    5. Реально экономим время заказчиков автоэкспертизы или для других действий. Просто предоставьте минимальное количество документов (можно и по e-mail).
    6. Примем активное участие в получении автовладельцем полной суммы от страховой компании. Положенная по закону компенсация будет у вас.
    7. Сохраняем от третьих лиц личную информацию заказчиков.

    Сотрудничество с нами – Ваша возможность по-настоящему защитить свои права и получить деньги. Работаем по лицензии.

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    Отзывы наших клиентов

    Обращались в компанию, когда нуждались в независимой судебной экспертизе, от суда. Все сделали качественно и документально заверено, в довольно короткий период времени.

    Степан Дементьев

    Не по своей вине попал в аварию. Для экспертизы нанесенного ущерба автомобилю, расчета компенсационных выплат обратился в компанию. Работы провели довольно быстро и качественно, благодаря чему, я беспрепятственно получил страховые выплаты и занялся ремонтом.

    Леонид Т.

    После аварии возник конфликт со страховой по КАСКО. Я на замене передней двери настаивал, они только отрихтовать ее хотели. Спасибо экспертам “АвтоЭкс-групп” – благодаря их заключению процесс в суде я выиграл, дверь заменили.

    Дима Трофимов

    Нужна была независимая экспертиза при покупке авто б/у. Возникла спорная ситуация с хозяином автомобиля. Обратился в эту компанию для ее разрешения. Всё провели быстро и качественно.

    Давид Коновалов

    Спасибо компании за то, что поддержали и помогли в проведении экспертизы. Разница с суммой от страховой существенная. Специалисты всегда на связи, всегда можно обратиться, работают четко. Могу рекомендовать.

    Тарас Галкин

    подруга недавно попала в аварию, я была с ней в этот момент. Благо, что связались с операторами АвтоЭкс-групп и они помогли разрулить всю ситуацию, вызвали мы эксперта для оценки.

    wita Erygina

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      Подробно про услуги

      г. Москва,
      м. Бабушкинская,
      ул. Искры, 31, корп. 1
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      +7 (991) 603-40-67 +7 (495) 741-99-94 Заказать обратный звонок

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